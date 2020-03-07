Бывший нападающий «Тоттенхэма» Димитар Бербатов признался, что понимает поведение полузащитника «шпор» Эрика Дайера. Хавбек отправился на трибуны выяснять отношения с оскорблявшим его фанатом, когда «шпоры» проиграли в Кубке Англии «Норвичу».

— По реакции Дайера можно понять, что в раздевалке «Тоттенхэма» есть напряжение, — цитирует A Bola Бербатова. — Никто так не реагирует, когда все идет гладко. Такая импульсивная реакция показывает, что что-то не так с игроком или командой. Но я понимаю его. Если бы такое случилось со мной, возможно, я поступил бы так же. Но игроки должны этого избегать, потому что фанаты пользуются этими эмоциями. К сожалению, все игроки страдают от жестокости фанатов. Даже Месси и Роналду. Мы все люди. Когда кто-то касается вашей семьи, вы хотите защитить ее. Но такого быть не должно. Поверьте мне, играть в поле очень тяжело, и люди должны контролировать свои эмоции по отношению к футболистам, особенно к их членам семьи.