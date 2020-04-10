Ди Канио было неловко отказывать Фергюсону в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок сборной Италии Паоло Ди Канио рассказал, как в 2001 году отказался сменить «Вест Хэм» на «Манчестер Юнайтед». Итальянец не жалеет о своем решении.

— Быстро странно сказать «Нет» сэру Алексу. Я сказал: «Спасибо, 1000 раз спасибо, но я не могу. «Вест Хэм» — это семья, которая согревала меня в самый худший период в жизни, не могу», — цитирует Mirror Ди Канио. — Он ответил: «Паоло, уважаю тебя за это». Я остался в «Вест Хэме» и не сожалею об этом. Даже несмотря на все трофеи «Юнайтед».