Бывший игрок сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Роналду и Месси — два великих футболиста, — приводит слова Тевеса TyC Sports со ссылкой на ESPN. — Мне нравятся и тот, и другой, я многому у них научился. Они инопланетяне. С Роналду я проводил много времени каждый день, с Месси виделся в сборной Аргентины. Криштиану и Лионель до сих пор элитные игроки, а держаться на таком уровне очень трудно. Это достойно восхищения. Надо снять шляпу перед такими ними».

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед». На счету 34-летнего Месси шесть голов и шесть передач в 17 встречах за «ПСЖ».