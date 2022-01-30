Форвард «Порту» Луис Диас проходит медосмотр для завершения перехода в «Ливерпуль»

Нападающий «Порту» Луис Диас проходит медосмотр для завершения перехода в «Ливерпуль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

25-летний колумбиец был замечен в одной из аргентинских медицинских клиник в экипировке английской команды. Игрок находится в Южной Америке, поскольку в данный момент он вызван в сборную Колумбии для участия в матчах отборочного турнира ЧМ-2022. 2 февраля колумбийцы сыграют с Аргентиной на выезде.

Сообщается, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с «Ливерпулем» до июня 2027 года, а трансфер игрока обойдется клубу в 40 миллионов евро. Еще 20 миллионов потенциальных выплат прописаны в сделке в качестве бонусов.

Here's new Liverpool signing Lu?s Diaz after completing first part of medical in Argentina, ready to pen his contract until June 2027. ??? #LFC



Agreement reached between clubs for € 40m guaranteed fee upfront plus € 20m add ons. Paperworks to be completed soon.



Here-we-go ? pic.twitter.com/kzMnvhUmdi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022

В сезоне-2021/22 Диас провел 28 матчей за «Порту», на его счету 16 голов и 6 результативных передач.