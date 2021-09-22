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«Ливерпуль» расширит вместительность «Энфилда»

15:16
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«Ливерпуль» объявил об утверждении плана по увеличению вместительности домашнего стадиона мерсисайдцев, «Энфилда».

Благодаря работам вместительность арены вырастет с 54 до 61 тысячи человек благодаря расширению трибуны «Роуд Стэнд». Планируется, что проект будет завершен к сезону-2023/24.

Стадион «Энфилд» был построен в 1884 году, в последний раз работы по расширению арены проводились в 2016 году, тогда была увеличена вместительность трибуны «Мэйн Стэнд».

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/announcements/444151-anfield-road-stand-expansion-confirmed

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Иван Торопцев все материалы автора

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