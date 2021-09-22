«Ливерпуль» расширит вместительность «Энфилда»
15:16
«Ливерпуль» объявил об утверждении плана по увеличению вместительности домашнего стадиона мерсисайдцев, «Энфилда».
Благодаря работам вместительность арены вырастет с 54 до 61 тысячи человек благодаря расширению трибуны «Роуд Стэнд». Планируется, что проект будет завершен к сезону-2023/24.
We can confirm that plans for the proposed expansion of the Anfield Road Stand will move forward ??— Liverpool FC (@LFC) September 22, 2021
Стадион «Энфилд» был построен в 1884 году, в последний раз работы по расширению арены проводились в 2016 году, тогда была увеличена вместительность трибуны «Мэйн Стэнд».
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/announcements/444151-anfield-road-stand-expansion-confirmed
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