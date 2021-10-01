«Челси» продолжает переговоры о продлении контракта с Рюдигером
07:54
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, лондонцы продолжают переговоры о продлении контракта с 28-летним немцем. Ранее сообщалось, что игрок хочет получать 10 млн евро в год.
В текущем сезоне Рюдигер провел 9 матчей за «Челси», в которых забил гол и заработал 4 желтые карточки.
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