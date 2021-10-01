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«Челси» продолжает переговоры о продлении контракта с Рюдигером

07:54
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонцы продолжают переговоры о продлении контракта с 28-летним немцем. Ранее сообщалось, что игрок хочет получать 10 млн евро в год.

В текущем сезоне Рюдигер провел 9 матчей за «Челси», в которых забил гол и заработал 4 желтые карточки.

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Сергей Разин все материалы автора

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