«Челси» продолжает переговоры о продлении контракта с Рюдигером

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонцы продолжают переговоры о продлении контракта с 28-летним немцем. Ранее сообщалось, что игрок хочет получать 10 млн евро в год.

В текущем сезоне Рюдигер провел 9 матчей за «Челси», в которых забил гол и заработал 4 желтые карточки.