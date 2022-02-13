Деклан Райс остается приоритетной трансферной целью «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Он является приоритетной трансферной целью «МЮ» летом, сообщает Daily Mirror.

Ранее появлялась информация, что лондонский клуб готов продать 23-летнего хавбека за 120 миллионов долларов.

Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Райс сыграл 29 матчей за «Вест Хэм», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.