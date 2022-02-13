«Вест Хэм» не смог оформить трансфер Сапаты из «Аталанты» из-за проблем с документами

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата был близок к переходу в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно. Клубы договорились об условиях сделки, но не успели оформить документы до закрытия официального периода дозаявок, сообщает ESPN.

В текущем сезоне Сапата провел 23 матча за клуб из Бергамо, забив 12 голов и сделав 7 голевых передач.

Недавно появилась информация, что форвард получил мышечную травму. Из-за проблем со здоровьем он может пропустить длительное время.