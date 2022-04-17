Де Хеа прокомментировал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Норвичем»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал победу над «Норвичем» (3:2) в 33-м туре АПЛ. В этой встрече форвард Криштиану Роналду оформил хет-трик.

«Роналду забил три очень важных гола для нас. Мы играли не очень хорошо, но мы набрали три очка. Нам нужно больше контролировать игру. Для нас это крупная победу. У нас есть шанс попасть в четверку лучших, мы должны за него бороться», — цитирует Де Хеа Sky Sports.

Роналду в 60-й раз в карьере забил три и более мяча в одном матче. 50 из них пришлись на клубную карьеру, еще десять — на карьеру в составе сборной Португалии. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду забил 15-й мяч.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка после 32 матчей и поднялся на пятое место в турнирной таблице.