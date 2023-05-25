Де Дзерби: «Мы достигли невероятной цели для «Брайтона»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал выход команды в Лигу Европы. Ничья с «Манчестер Сити» (1:1) гарантировала попадание в топ-6 по итогам сезона.

«Это фантастический момент, мы достигли невероятной цели для «Брайтона», игроков и тренеров. Мы очень, очень счастливы. Мне кажется, «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире. Для нас это была очень тяжелая игра. Мы заслужили это очко. Мы заслужили Лигу Европы», — цитирует BBC де Дзерби.

«Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии. «Горожане» лидируют в турнирной таблице, набрав 89 очков. «Брайтон» располагается на 6-й строчке — 62 очка.