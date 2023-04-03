Де Дзерби об увольнении Поттера из «Челси»: «Грустно, когда возникают такие ситуации»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал новость об увольнении Грэма Поттера из «Челси».

«Мне очень жаль. Сложно, когда не знаешь ситуацию изнутри, — цитирует Sky Sports де Дзерби. — Я думаю, тренерам придают слишком большое значение, потому что игроки всегда важнее всего. Мне не нравится, когда тренеров увольняют, потому что ответственность лежит не только на них. Когда возникают такие ситуации, это грустно».

Вчера, 2 апреля, «Челси» объявил об отставке Грэма Поттера.

47-летний специалист возглавлял лондонскую команду с сентября 2022 года, его контракт был рассчитан до конца июня 2027 года.