Дайч — о матче с «Тоттенхэмом»: «Это будет еще одна тяжелая игра»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

«Последние пару месяцев мы находимся в хорошей форме. Мы знаем, что у «Тоттенхэма» отличные игроки, и это будет еще одна тяжелая игра. Мы должны быть смелыми и использовать атмосферу домашнего стадиона в своих интересах», — цитирует пресс-служба клуба тренера.

«Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков. «Тоттенхэм» располагается на 5-й строчке — 49 очков.

Матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» пройдет сегодня, 3 апреля. Начало — 22.00 мск.