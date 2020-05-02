Де Брейне допустил, что может покинуть «Манчестер Сити» в случае бана ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне ответил на вопрос о своем будущем в связи с решением УЕФА исключить «горожан» из еврокубков на два сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

«Ман Сити» отстранен от еврокубковых сезонов-2020/21 и 2021/22. Также на клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро. Англичане планируют обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде

«Я просто жду. В клубе почти на 100 процентов уверены, что они выиграют апелляцию в суде. Жду, чтобы узнать, что произойдет. Я полностью доверяю своей команде. Как только будет официальное заявление, то я все обдумаю.

Конечно, два года без еврокубков — это долго. Если будет год, то я бы еще посмотрел. Контракт Гвардьолы и мое будущее? Это не повлияет. Хосеп сказал, что в следующем сезоне он будет работать в «Ман Сити», несмотря ни на что. А потом уже его соглашение с клубом истекает. Но мое решение не будет зависеть от будущего Гвардьолы. Я уже ранее работал с другими тренерами", — приводит слова Де Брейне HLN.