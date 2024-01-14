Постекоглу — о возможной победе в АПЛ: «Пока есть шансы, зачем что-то исключать»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу оценил шансы его команды на чемпионство в АПЛ-2023/24.
«Я всегда говорю, что пока есть шансы, зачем что-то исключать. У нас был крайне сложный период, но мы держимся, — приводит слова тренера BBC. — Было четыре матча, в которых не удалось добиться результата, но мы выправились. Мы по-прежнему в гонке. На протяжении большей части сезона мы показывали стабильную игру, но это не будет иметь значения, если вторую половину чемпионата мы не проведем сильнее, чем первую. Мы должны это сделать».
На данный момент «Тоттенхэм» с 39 очками в 20 играх занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 6 баллов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Ман. Сити
|20
|13
|4
|3
|48-23
|43
|
3
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43-27
|42
|
4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37-20
|40
|
5
|Тоттенхэм
|20
|12
|3
|5
|42-29
|39
|
6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33-30
|34
|
7
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38-33
|31
|
8
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35-31
|31
|
9
|МЮ
|20
|10
|1
|9
|22-27
|31
|
10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41-32
|29
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28-36
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
15
|Нот. Форест
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
17
|Эвертон
|20
|8
|2
|10
|24-28
|16
|
18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24-38
|16
|
19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21-42
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
|12.01
|22:45
|
Бернли – Лутон Таун
|1 : 1
|13.01
|15:30
|
Челси – Фулхэм
|1 : 0
|13.01
|20:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 3
|14.01
|17:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|14.01
|19:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|20.01
|15:30
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|- : -
|20.01
|20:30
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
|- : -
|21.01
|19:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|22.01
|22:45
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|17
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6