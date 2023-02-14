Дайч о поражении от «Ливерпуля»: «Они задушили нас владением мячом»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч подвел итоги матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2).

«Игра не была предопределена в один момент, но очевидно, что это был важный гол. Наша форма была приличной, нас не слишком часто вскрывали. Я разочарован контратакой соперника, Пикфорд неправильно истолковал ее, и это была история первого тайма. Они задушили нас владением мячом, возможно, мы могли бы сделать тактический фол, чтобы разбить атаку.

Мы предоставили игрокам много информации, и они должны ее воспринять. Есть над чем поработать. На прошлой неделе мы обыграли «Арсенал», но я не прыгал от радости. Нам нужны наши болельщики, чтобы побеждать вдали от дома», — приводит слова Дайча Sky Sports.

«Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей в АПЛ и с 32 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Эвертон» с 18 очками — на 18-м месте.