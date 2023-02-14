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Сегодня, 01:38

Дайч о поражении от «Ливерпуля»: «Они задушили нас владением мячом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч подвел итоги матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2).

«Игра не была предопределена в один момент, но очевидно, что это был важный гол. Наша форма была приличной, нас не слишком часто вскрывали. Я разочарован контратакой соперника, Пикфорд неправильно истолковал ее, и это была история первого тайма. Они задушили нас владением мячом, возможно, мы могли бы сделать тактический фол, чтобы разбить атаку.

Мы предоставили игрокам много информации, и они должны ее воспринять. Есть над чем поработать. На прошлой неделе мы обыграли «Арсенал», но я не прыгал от радости. Нам нужны наши болельщики, чтобы побеждать вдали от дома», — приводит слова Дайча Sky Sports.

«Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей в АПЛ и с 32 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Эвертон» с 18 очками — на 18-м месте.

ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
Шон Дайч
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 0 : 2
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 1
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

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