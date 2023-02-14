Салах набрал 100 очков за 104 матча на «Энфилде». Быстрее на одном стадионе набирали только Анри и Ширер

«Ливерпуль» в матче 23-го тура АПЛ на своем поле обыграл «Эвертон» (2:0).

Один из голов на счету Мохамеда Салаха. Таким образом 30-летний египтянин набрал 100 очков за 104 матча на «Энфилде». Быстрее на одном стадионе 100 очков набирали только Тьерри Анри на «Хайбери» (92 матча) и Алан Ширер на «Ивуд Парк» (74 матча).

В текущем сезоне Салах провел 21 матч в АПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.