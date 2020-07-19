Давид Луиз: «Арсенал» заслуживает трофей»

Защитник «Арсенала» Давид Луиз прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в полуфинальном матче Кубка Англии.

— Отличнй результат против одной из лучших команд в мире, — цитирует бразильца BBC. — Мы понимали, как нужно действовать, и использовали возможности забить.

У нас есть потрясающий тренер, но мы не можем перейти от 0 к 100. Мы совершенствуемся. Настрой был отличный, я рад за команду, потому что она этого заслуживает. Вся команда оборонялась, не только защитники. Каждый должен бороться в эпизоде на 100%.

Критика? Это часть футбола. Я понял, что это выживание. Упорно трудился каждый божий день после своих ошибок. Мы постараемся выиграть титул для этого клуба, потому что он заслуживает трофей.