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Давид Луиз: «Арсенал» заслуживает трофей»

02:27
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Защитник «Арсенала» Давид Луиз прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в полуфинальном матче Кубка Англии.

 

— Отличнй результат против одной из лучших команд в мире, — цитирует бразильца BBC. — Мы понимали, как нужно действовать, и использовали возможности забить.

У нас есть потрясающий тренер, но мы не можем перейти от 0 к 100. Мы совершенствуемся. Настрой был отличный, я рад за команду, потому что она этого заслуживает. Вся команда оборонялась, не только защитники. Каждый должен бороться в эпизоде на 100%.

Критика? Это часть футбола. Я понял, что это выживание. Упорно трудился каждый божий день после своих ошибок. Мы постараемся выиграть титул для этого клуба, потому что он заслуживает трофей.

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