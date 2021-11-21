«Все знают, что ты — легенда «Манчестер Юнайтед». Де Хеа попрощался с Сульшером
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в Twitter попрощался с Уле Гуннаром Сульшером, который покинул пост главного тренера команды.
«Ты всегда отдавал всего себя и все знают, что ты — легенда «Манчестер Юнайтед», — написал испанец.
Сульшер возглавил «МЮ» в декабре 2018 года и не выиграл ни одного трофея. Лучший результат — второе место в АПЛ-2020/21. В том же сезоне команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Вильярреалу».
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