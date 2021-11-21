Рангник может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Ральф Рангник является одним из претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Его кандидатура была предложена в качестве человека, который может работать с командой до конца сезона, пишет инсайдер Николо Скира.

В июле 2021 года московский «Локомотив» объявил о назначении Рангника на пост руководителя клуба по спорту и развитию, контракт рассчитан на три года.

Об отставке Уле Гуннара Сульшера клуб официально объявил в воскресенье, 21 ноября. Последним матчем норвежца во главе «Юнайтед» стала гостевая встреча с «Уотфордом» (1:4) в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

Временным исполняющим обязанности главного тренера будет Майкл Кэррик.

«Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков в 12 матчах, располагается на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ.