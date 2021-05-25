Полузащитник «Фулхэма» перенесет операцию по пересадке почки

Полузащитник «Фулхэма» Кевин Макдональд в ближайшее время перенесет операцию, сообщает Sky Sports.

32-летнему шотландцу предстоит пересадка почки. Операция пройдет в пятницу, 28 мая. Из-за проблем с почками, которые возникли еще 14 лет назад, Кевин не мог выступать с июля прошлого года.

Также отмечается, что донором почки выступит его брат.

По итогам минувшего сезона «Фулхэм» набрал 28 очков и занял 18-е место в турнирной таблице АПЛ.