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Полузащитник «Фулхэма» перенесет операцию по пересадке почки

15:53
Кевин Макдональд. Фото ФК «Фулхэм».
Кевин Макдональд. Фото ФК «Фулхэм».
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Полузащитник «Фулхэма» Кевин Макдональд в ближайшее время перенесет операцию, сообщает Sky Sports.

32-летнему шотландцу предстоит пересадка почки. Операция пройдет в пятницу, 28 мая. Из-за проблем с почками, которые возникли еще 14 лет назад, Кевин не мог выступать с июля прошлого года.

Также отмечается, что донором почки выступит его брат.

По итогам минувшего сезона «Фулхэм» набрал 28 очков и занял 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

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