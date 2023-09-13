ЦСКА не смог купить форварда «Ноттингема» Денниса

ЦСКА не смог купить форварда «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб делал предложение о трансфере 25-летнего нигерийца, но сделка не состоялась. Сам футболист решил продолжить карьеру в Турции. «Адана Демирспор» и «Истанбул» готовы арендовать игрока с выплатой 100 процентов зарплаты.

В минувшем сезоне форвард участвовал в 19 матчах за «Ноттингем Форест» в АПЛ, забил два гола и сделал два ассиста. Трансферная стоимость футболиста — 8 миллионов евро.

После 7 туров чемпионата России ЦСКА идет на 7-й строчке, набрав 11 очков.