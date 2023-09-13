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Сегодня, 10:50

ЦСКА не смог купить форварда «Ноттингема» Денниса

Виктория Кравченко
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ЦСКА не смог купить форварда «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб делал предложение о трансфере 25-летнего нигерийца, но сделка не состоялась. Сам футболист решил продолжить карьеру в Турции. «Адана Демирспор» и «Истанбул» готовы арендовать игрока с выплатой 100 процентов зарплаты.

В минувшем сезоне форвард участвовал в 19 матчах за «Ноттингем Форест» в АПЛ, забил два гола и сделал два ассиста. Трансферная стоимость футболиста — 8 миллионов евро.

После 7 туров чемпионата России ЦСКА идет на 7-й строчке, набрав 11 очков.

ФК Ноттингем Форест
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
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Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
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 - : -
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