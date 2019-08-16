Член парламента призвал «МЮ» и «Ман Сити» помочь клубу четвертой лиги

Независимый член парламента Великобритании от Бери Иван Льюис призвал «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» оказать помощь местному клубу. «Бери» из одноименного городка в 12 километрах от Манчестера, испытывает серьезные финансовые трудности. Ранее руководство Английской футбольной лиги отменило его матч в лиге 2 (четвертый дивизион Англии) против «Рочдейла», поскольку клуб не предоставил финансовых гарантий на сезон.

«Призываю «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», двух мировых футбольных грандов, изучить вопрос и посмотреть, что они могут сделать для спасения клуба. Время идет, и нам нужен новый подход», — написал Льюис в Twitter.

«Бери» был основан в 1885 году. В 1900 и 1903 году клуб выигрывал Кубок Англии.