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Чилвелл, Бруну Фернандеш и Грилиш претендуют на звание лучшего игрока ноября в АПЛ

15:36

Пресс-служба Английской премьер-лиги назвала имена шести претендентов на звание лучшего футболиста по итогам ноября.

В список вошли защитники Бен Чилвелл («Челси») и Анджело Огбонна («Вест Хэм»), а также полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон») и Джек Грилиш («Астон Вилла»).

Голосование продлится до понедельника, 7 декабря и завершится в 21.00 (мск).

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