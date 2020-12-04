Чилвелл, Бруну Фернандеш и Грилиш претендуют на звание лучшего игрока ноября в АПЛ
15:36
Пресс-служба Английской премьер-лиги назвала имена шести претендентов на звание лучшего футболиста по итогам ноября.
В список вошли защитники Бен Чилвелл («Челси») и Анджело Огбонна («Вест Хэм»), а также полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон») и Джек Грилиш («Астон Вилла»).
Голосование продлится до понедельника, 7 декабря и завершится в 21.00 (мск).
? Ben Chilwell— Premier League (@premierleague) December 4, 2020
? Bruno Fernandes
? Jack Grealish
?? Pierre-Emile Hojbjerg
?? Angelo Ogbonna
? James Ward-Prowse
Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November?
?? https://t.co/QoNgTlc1U0 | #PLAwards pic.twitter.com/cyXBnd2KL3
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