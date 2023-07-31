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Чилуэлл: «Я с удовольствием стал бы капитаном «Челси»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал, что хотел бы стать капитаном команды.

«Уверен, вы уже слышали это от многих игроков. Это «Челси», так что я с удовольствием стал бы капитаном. Я был капитаном молодежной команды «Лестера», и мне очень это нравилось. Думаю, эта роль раскрывает все лучшее во мне и моей игре. Помогать окружающим, испытывая при этом больше давления — одна из моих сильных сторон. Независимо от того, добьюсь я этого или нет, это не умалит моей роли. Не думаю, что повязка на рукаве необходима, чтобы быть лидером, поэтому, получу я ее или нет, я продолжу делать то, что делаю», — приводит слова Чилуэлла Caught Offside.

26-летний англичанин выступает за «Челси» с лета 2020 года. На его счету 85 матчей за лондонский клуб, в которых забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

ФК Челси
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