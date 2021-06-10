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Четыре топ-клуба АПЛ ведут борьбу за защитника «Брайтона»

09:41
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Четыре топ-клуба чемпионата Англии претендуют на защитника «Брайтона» Бена Уайта, сообщает Mirror.

По данным источника, 23-летним англичанином интересуются «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Сообщается, что «чайки» требуют за футболиста 50 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Уайт провел 39 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25,2 миллиона фунтов.

12 мая сообщалось, что Уайт может перейти в «Рому». 7 июня стало известно, что защитник заменит Трента Александр-Арнолда из «Ливерпуля» на Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/arsenal-liverpool-man-utd-white-24285092

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