«Лестер» может усилиться форвардом «Борнмута»

«Лестер» близок к покупке нападающего «Борнмута» Арно Данджумы, сообщает Voetbal Zone.

По информации источника, «лисы» являются главным претендентом на 24-летнего голландца. Сообщается, что футболистом также интересуются «Вольфсбург» и «Лион».

В сезоне-2020/21 Данджума провел 37 матчей за «Борнмут», на его счету 17 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.