«Лестер» может усилиться форвардом «Борнмута»
06:58
«Лестер» близок к покупке нападающего «Борнмута» Арно Данджумы, сообщает Voetbal Zone.
По информации источника, «лисы» являются главным претендентом на 24-летнего голландца. Сообщается, что футболистом также интересуются «Вольфсбург» и «Лион».
В сезоне-2020/21 Данджума провел 37 матчей за «Борнмут», на его счету 17 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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