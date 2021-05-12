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Моуринью хочет пригласить в «Рому» защитника Уайта из «Брайтона»

06:18
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Защитник «Брайтона» Бен Уайт может продолжить карьеру в Италии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 23-летниим англичанином интересуется «Рома». Сообщается, что новый главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет видеть игрока в своей команде.

Также на Уайта претендуют дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В текущем сезоне Уайт провел 36 матчей во всех турнирах, в которых заработал три желтые карточки и одно удаление. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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