«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются нападающим из MLS

«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются нападающим «Лос-Анджелеса» Диего Росси, сообщает The Telegraph.

По информации источника, покупка 23-летнего уругвайца может обойтись в сумму около 10 миллионов фунтов. Сообщается, что клубы могут предпринять попытку купить футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне MLS Росси провел 5 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.