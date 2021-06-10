«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются нападающим из MLS
13:43
«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются нападающим «Лос-Анджелеса» Диего Росси, сообщает The Telegraph.
По информации источника, покупка 23-летнего уругвайца может обойтись в сумму около 10 миллионов фунтов. Сообщается, что клубы могут предпринять попытку купить футболиста в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне MLS Росси провел 5 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/06/10/tottenham-everton-hunt-sign-uruguay-forward-diego-rossi/
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