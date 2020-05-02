«Четыре года назад мы выиграли премьер-лигу». Самоирония от Фабрегаса

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оригинально напомнил об историческом событии четырехлетней давности. 2 мая 2016 года «Лестер» впервые в истории выиграл титул чемпиона Англии. Он стал недосягаемым для конкурентов после того, как «Челси» отобрал очки у «Тоттенхэма» (2:2). В составе «синих» в той встрече играл Фабрегас.

«Сегодня четыре года назад мы выиграли премьер-лигу», — написал Фабрегас в Twitter, после чего добавил еще один твит: «Для «Лестера».