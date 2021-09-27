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Алиссон, Александр-Арнолд и Робертсон стали вице-капитанами «Ливерпуля»

22:05
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер Алиссон и защитники Трент Александр-Арнольд с Энди Робертсоном были выбраны партнерами по команде на роль вице-капитанов, информирует Sky Sports.

Позиции Джордана Хендерсона как капитана «красных» по-прежнему незыблемы, а вот среди его заместителей на этот сезон Клопп решил кое-что изменить.

В прошлом сезоне у «Ливерпуля» было три выбранных игроками вице-капитана: Джеймс Милнер, Вирджил ван Дейк и покинувший клуб Джорджиньо Вайналдум.

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Иван Шитик все материалы автора

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