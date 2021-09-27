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«Брайтон» ушел от поражения в матче против «Кристал Пэлас»

27 сентября 2021, 23:55
27 сентября. «Кристал Пэлас» — «Брайтон» — 1:1. Фото ФК «Брайтон».
27 сентября. «Кристал Пэлас» — «Брайтон» — 1:1. Фото ФК «Брайтон».
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«Брайтон» ушел от поражения в матче против «Кристал Пэлас» в матче 6-го тура чемпионата Англии. «Чайки» сравняли счет в добавленное ко второму тайму время — 1:1.

«Кристал Пэлас» набрал шесть очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблица, а «Брайтон» с 13 очками пребывает на шестом месте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Кристал Пэлас» — «Брайтон» — 1:1 (1:0)

Голы: Заа, 45+2 — с пенальти (1:0). Мопей, 90+5 (1:1).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Куяте, 72), Галлахер, Айю (Шлупп, 86), Заа, Эдуар (Бентеке, 72).

«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Берн (Альсате, 46. Модер, 65), Гросс, Лаллана, Кукурелья, Уэлбек (Конноли, 76), Мопей, Троссар.

Предупреждения: Лаллана, 28. Кукурелья, 77. Троссар, 81. Галлахер, 84.

Судья: Марринер (Англия).

27 сентября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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