Чемпион мира Пети объяснил, почему Зидан не возглавит клуб АПЛ

Экс-полузащитник «Арсенала», «Челси» и сборной Франции Эммануэль Пети уверен, что Зинедин Зидан не возглавит клуб чемпионата Англии.

«В Англию он точно не поедет. Причина очень проста — он не знает язык. Я знаком с Зиданом много лет. Для него это очень важный аспект. Он очень не любит, когда его слова кто-то переводит», — цитирует Пети Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Зидан близок к тому, чтобы возглавить «ПСЖ», в случае увольнения нынешнего главного тренера Крисотфа Гальтье.