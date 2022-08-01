«Ньюкасл» предложил 50 миллионов фунтов за полузащитника «Лестера» Мэддисона

«Ньюкасл» сделал новое предложение «Лестеру» по переходу полузащитника Джеймса Мэддисона, сообщает Sky Sports.

Руководство «сорок» предложило «лисам» 50 миллионов фунтов стерлингов. Ранее «Лестер» отказался продавать 25-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов.

Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 53 матчах за «Лестер» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мэддисона в 45 миллионов фунтов. Контракт хавбека с клубом истекает в июне 2024 года.