Гол Палмера с пенальти принес «Челси» победу над «Фулхэмом»

«Челси» на своем поле обыграл «Фулхэм» в матче 21-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 45+4-й минуте с пенальти забил Коул Палмер.

«Челси» (31 очко) поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Команда Маурисио Почеттино одержала третью подряд победу в АПЛ. Это случилось с лондонцами впервые с октября 2022 года, тогда синие выиграли в четырех матчах кряду.

«Фулхэм» (24) занимает 13-е место в АПЛ.