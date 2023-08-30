«Челси» и «Уимблдон» сыграют в 1/32 финала Кубка лиги Англии. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в среду, 30 августа. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

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Формальные события матча «Челси» — «Уимблдон» доступны в нашем матч-центре.

«Челси» в текущем сезоне провел три матча в английской премьер-лиге (АПЛ). Лондонцы в 1-м туре чемпионата Англии сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1), а затем проиграли «Вест Хэму» со счетом 1:3. В прошлые выходные «синие» одержали первую победу в сезоне, обыграв на своем поле «Лутон Таун» (3:0).