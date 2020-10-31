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«Челси» сыграет в специальных футболках, посвященных Дню памяти павших

17:51
Форма &quot;Челси&quot;. Фото ФК "Челси"
Форма &quot;Челси&quot;. Фото ФК "Челси"
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«Челси» выйдет на матч 7-го тура чемпионата Англии против «Бернли» в специальных футболках, посвященных Дню памяти павших. На форме игроков будут нанесены изображения мака, который традиционно надевают в петлицу в Великобритании в дни памятных мероприятий.

День памяти павших, или Маковый день традиционно празднуется 11 ноября, в годовщину окончания Первой мировой войны.

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