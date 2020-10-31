«Челси» сыграет в специальных футболках, посвященных Дню памяти павших
«Челси» выйдет на матч 7-го тура чемпионата Англии против «Бернли» в специальных футболках, посвященных Дню памяти павших. На форме игроков будут нанесены изображения мака, который традиционно надевают в петлицу в Великобритании в дни памятных мероприятий.
Today, to mark Remembrance, the Blues will wear special-edition shirts embroidered with a poppy.#BURCHE pic.twitter.com/er5VyOE4IF— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 31, 2020
День памяти павших, или Маковый день традиционно празднуется 11 ноября, в годовщину окончания Первой мировой войны.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.