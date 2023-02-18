«Челси» дома проиграл последней команде АПЛ «Саутгемптону»

«Челси» дома проиграл «Саутгемптону» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 0:1.

Единственный гол в игре забил полузащитник Джеймс Уорд-Проуз. Отметим, что главный арбитр встречи Дэвид Кут добавил 12 минут ко второму тайму.

«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ (18 очков). Команда прервала серию из трех поражений подряд.

«Челси» находится на 10-й строчке, набрав 31 очко. Последний раз лондонский клуб одерживал победу в АПЛ 15 января, тогда «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).

В других матчах «Эвертон» обыграл «Лидс» со счетом 1:0, а «Фулхэм» победил «Брайтон» (1:0).

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ (21 очко), «Лидс» — 19-й (19), «Фулхэм» — шестой (38 очков), а «Брайтон» — седьмой (35).