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Сегодня, 20:03

«Челси» дома проиграл последней команде АПЛ «Саутгемптону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» — «Саутгемптон» — 0:1.
Фото Reuters

«Челси» дома проиграл «Саутгемптону» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 0:1.

Единственный гол в игре забил полузащитник Джеймс Уорд-Проуз. Отметим, что главный арбитр встречи Дэвид Кут добавил 12 минут ко второму тайму.

«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ (18 очков). Команда прервала серию из трех поражений подряд.

«Челси» находится на 10-й строчке, набрав 31 очко. Последний раз лондонский клуб одерживал победу в АПЛ 15 января, тогда «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
0:1
Саутгемптон

В других матчах «Эвертон» обыграл «Лидс» со счетом 1:0, а «Фулхэм» победил «Брайтон» (1:0).

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ (21 очко), «Лидс» — 19-й (19), «Фулхэм» — шестой (38 очков), а «Брайтон» — седьмой (35).

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 18:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:0
Лидс
Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
0:1
Фулхэм

Источник: Таблица АПЛ
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лидс
ФК Саутгемптон
ФК Фулхэм
ФК Челси
ФК Эвертон
1
6
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«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ноттингем Форест»

АПЛ: «Ноттингем» и «Манчестер Сити» сыграли вничью, «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» и другие матчи 24-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
7
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
8
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
9
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
18
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
19
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 0 : 1
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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