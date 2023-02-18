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Сегодня, 19:53

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ноттингем Форест»

Иван Шитик
Корреспондент
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18 февраля. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» — 1:1.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 1:1.

В первом тайме счет открыл полузащитник «горожан» Бернарду Силва.

Но конце второго тайма мяч в ворота «Сити» отправил нападающий «Ноттингема» Крис Вуд. ВАР просматривал момент на возможный офсайд, но взятие ворот было засчитано.

«Манчестер Сити» набрал 52 очка и упустил возможность догнать лидирующий «Арсенал». Лондонцы опережают соперника на 2 очка и имеют игру в запасе.

«Ноттингем Форест» набрал2 5 очков и поднялся на 13-ю строчку в АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 18:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:1
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
0:1
Борнмут
Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:1
Кристал Пэлас

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
7
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
8
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
9
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
18
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
19
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
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36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 0 : 1
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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