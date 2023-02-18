«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Ноттингем Форест»

«Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 24-го тура чемпионата Англии — 1:1.

В первом тайме счет открыл полузащитник «горожан» Бернарду Силва.

Но конце второго тайма мяч в ворота «Сити» отправил нападающий «Ноттингема» Крис Вуд. ВАР просматривал момент на возможный офсайд, но взятие ворот было засчитано.

«Манчестер Сити» набрал 52 очка и упустил возможность догнать лидирующий «Арсенал». Лондонцы опережают соперника на 2 очка и имеют игру в запасе.

«Ноттингем Форест» набрал2 5 очков и поднялся на 13-ю строчку в АПЛ.