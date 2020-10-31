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«Челси» разгромил «Бернли» на выезде

19:52
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«Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Лондонцы разгромили соперника на выезде со счетом 3:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

«Бернли» — «Челси» — 0:3 (0:1)

Голы: Зиех, 26 (0:1). Зума, 63 (0:2). Вернер, 70 (0:3).

«Бернли»: Поуп, Лонг, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Стивенс (Родригес, 46), Браунхил, Вуд, Барнс (Брэйди, 73), Макнейл.

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Канте, Хаверц (Жоржинью, 86), Маунт, Вернер, Зиех (Хадсон-Одои, 73), Абрахам (Жиру, 77).

Предупреждение: Лонг, 49.

Судья: Кут (Англия).

31 октября. Бернли. Стадион «Терф Мур».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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