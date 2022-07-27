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Сегодня, 19:24

«Челси» интересуется защитником «Лестера» Фофаной

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» проявляет интерес к защитнику «Лестера» Уэсли Фофане, сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб продолжает поиски игрока, способного играть в центре обороны, и рассматривает вариант подписания 21-летнего француза.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, что в августе 2021 года Фофана получил повреждение медиальной связки.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11668/12659745/wesley-fofana-chelsea-interested-in-signing-leicester-city-central-defender
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