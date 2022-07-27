«Челси» интересуется защитником «Лестера» Фофаной

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Лестера» Уэсли Фофане, сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб продолжает поиски игрока, способного играть в центре обороны, и рассматривает вариант подписания 21-летнего француза.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, что в августе 2021 года Фофана получил повреждение медиальной связки.