«Челси» продвинулся в переговорах о продлении контракта Канте

«Челси» продвинулся в переговорах о продлении контракта с полузащитником Н'Голо Канте, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Впрочем, решение о продолжительности соглашения еще не принято. Приоритетом для игрока остается продление контракта с синими.

Канте не выходил на поле с августа 2022 года после операции на задней поверхности бедра. Ожидается, что через пару недель он сможет набрать необходимую игровую форму.