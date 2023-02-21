Канте провел часть тренировки с основным составом «Челси»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте провел часть тренировки с основным составом команды, сообщает Sky Sports.

31-летний француз начал тренировки со всеми, но потом перешел на индивидуальную подготовку. Ожидается, что через пару недель он сможет набрать необходимую игровую форму.

В текущем сезоне Канте провел 2 матча в АПЛ, в которых не отличился результативными действиями. Из-за травмы подколенного сухожилия он выбыл на несколько месяцев и пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.