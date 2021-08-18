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«Челси» продлил контракт с Батшуайи и отдал его в аренду в «Бешикташ»

16:20
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Форвард «Челси» Миши Батшуайи был отдан в аренду в «Бешикташ», информирует официальный сайт клуба.

Перед переходом в турецкий клуб 27-летний бельгиец продлил контракт с «Челси» до 2023 года.

В прошлом сезоне Батшуайи на правах аренды играл за «Кристал Пэлас». В 20 матчах форвард забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/en/news/2021/08/18/contract-extension-and-loan-for-batshuayi

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Александр Кравченко все материалы автора

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