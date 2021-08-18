«Челси» продлил контракт с Батшуайи и отдал его в аренду в «Бешикташ»

Форвард «Челси» Миши Батшуайи был отдан в аренду в «Бешикташ», информирует официальный сайт клуба.

Перед переходом в турецкий клуб 27-летний бельгиец продлил контракт с «Челси» до 2023 года.

В прошлом сезоне Батшуайи на правах аренды играл за «Кристал Пэлас». В 20 матчах форвард забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.