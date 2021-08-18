«Арсенал» и «Реал» согласовали условия трансфера Эдегора

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор перейдет в «Арсенал» на постоянной основе. Клубы согласовали условия трансфера: сумма сделки составит чуть менее 40 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

22-летний игрок уже договорился о контракте на пять лет.

В прошлом сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды с января по май 2021 года. В 20 матчах за команду из Лондона он отметился 2 голами и 2 результативными передачами.