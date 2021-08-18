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Кейн не полетел с «Тоттенхэмом» в Португалию на матч Лиги конференций

16:28
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не сыграет в гостевом матче с «Пасуш де Феррейра» в Лиге конференций. Англичанин не полетел в Португалию вместе с командой, сообщает Sky Sports.

Футболист останется в Лондоне, чтобы набрать форму. Кейн возобновил тренировки с командой 17 августа. Он находился в изоляции после возвращения из отпуска.

Кейн также пропустил стартовый матч нового сезона АПЛ, в котором «Тоттенхэм» обыграл как раз «Манчестер Сити» (1:0).

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Иван Шитик все материалы автора

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