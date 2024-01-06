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«Челси» разгромил «Престон» в Кубке Англии, забив все голы во втором тайме

Руслан Минаев
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«Челси» победил «Престон» в Кубке Англии.
Фото Reuters

«Челси» дома разгромил «Престон» в матче 3-го раунда Кубка Англии — 4:0.

Все голы хозяева забили во втором тайме. У «синих» отметились Армандо Броя, Тьяго Силва, Рахим Стерлинг и Энцо Фернандес.

Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 20:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:0
Престон Норт Энд

«Астон Вилла» вырвала победу в выездном матче с «Мидлсбро» — 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил защитник Мэтти Кэш.

Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 20:30. Riverside Stadium (Мидлсбро)
Мидлсбро
0:1
Астон Вилла

В 4-й раунд турнира вышел «Суонси», который победил дома «Моркам» со счетом 2:0, и «Шеффилд Уэнсдей» на своем поле разгромивший «Кардифф» — 4:0. Гости не реализовали пенальти на 4-й и 7-й минутах.

Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 20:30. Swansea.com Stadium (Суонси)
Суонси
2:0
Моркамб
Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 20:30. Hillsborough (Шеффилд)
Шеффилд Уэнсдей
4:0
Кардифф Сити

Пары 4-го раунда Кубка Англии определятся после жеребьевки.

ФК Астон Вилла
ФК Кардифф Сити
ФК Мидлсбро
ФК Суонси Сити
ФК Челси
ФК Шеффилд Уэнсдей
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Неделя

«Брайтон», «Борнмут» и «Шеффилд» победили в 3-м раунде Кубка Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
15.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

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П
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
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Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
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Педру Нету

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