Гиггз предстал перед судом из-за обвинений в избиении бывшей девушки и ее сестры

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз предстал перед судом из-за обвинений в избиении своей бывшей девушки Кейт Гревилл и ее сестры Эммы Гревилл с нанесением телесных повреждений, сообщает The Sun.

По информации источника, 48-летний валлиец опроверг обвинения в свой адрес. Полузащитник отрицает нападение на сестру бывшей девушки в своем доме в ноябре 2020 года. Также Гиггз отрицает свое контролирующее или принудительное поведение с Кейт Гревилл в период с 31 августа 2017 года по 2 ноября 2020 года.

Отмечается, что в суде прозвучали следующие моменты: валлиец угрожал отправить друзьям и работодателям бывшей девушки электронные письма о ее сексуальной жизни; полузащитник звонил Гревилл, когда она пыталась разорвать отношения; Гиггз без предупреждения появлялся в ее доме и на работе, выбрасывал ее вещи, когда она спрашивала о его отношениях с другими женщинами, и выгнал ее из отеля голой, ударив ногой в спину.

Гиггз прокомментировал инцидент, произошедший в ноябре 2020 года, когда Гревилл заявила сестре, что хочет с ним расстаться.

«Спор разгорелся. Я пытался отобрать ее телефон. Мы боролись на полу, когда вошла ее сестра Эмма, и я толкнул ее локтем», — заявил полузащитник.

Адвокат Гревилл также прокомментировала данный инцидент: «Гиггз толкнул Гревилл на землю, в результате чего у нее на руке образовался синяк. Он полностью потерял самообладание и намеренно ударил ее головой. Была вызвана полиция, где Кейт заявила о токсичном характере отношений».

Крис Доу, адвокат валлийца, заявил, что полузащитник и его бывшая девушка вели себя как ссорящиеся дети.

«Были черты, которые мистер Гиггз никогда не переступит. Райан никогда не применял незаконное насилие. Обвинения — это искажения, преувеличения и ложь», — сказал Доу.

Напомним, что Гиггз должен был предстать перед судом в январе, но дело было отложено из-за пандемии. Полузащитник находится под условным залогом и не должен связываться со своей бывшей девушкой и его сестрой или приходить по любому адресу, где они находятся.