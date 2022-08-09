Гиггз предстал перед судом из-за обвинений в избиении бывшей девушки и ее сестры
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз предстал перед судом из-за обвинений в избиении своей бывшей девушки Кейт Гревилл и ее сестры Эммы Гревилл с нанесением телесных повреждений, сообщает The Sun.
По информации источника, 48-летний валлиец опроверг обвинения в свой адрес. Полузащитник отрицает нападение на сестру бывшей девушки в своем доме в ноябре 2020 года. Также Гиггз отрицает свое контролирующее или принудительное поведение с Кейт Гревилл в период с 31 августа 2017 года по 2 ноября 2020 года.
Отмечается, что в суде прозвучали следующие моменты: валлиец угрожал отправить друзьям и работодателям бывшей девушки электронные письма о ее сексуальной жизни; полузащитник звонил Гревилл, когда она пыталась разорвать отношения; Гиггз без предупреждения появлялся в ее доме и на работе, выбрасывал ее вещи, когда она спрашивала о его отношениях с другими женщинами, и выгнал ее из отеля голой, ударив ногой в спину.
Гиггз прокомментировал инцидент, произошедший в ноябре 2020 года, когда Гревилл заявила сестре, что хочет с ним расстаться.
«Спор разгорелся. Я пытался отобрать ее телефон. Мы боролись на полу, когда вошла ее сестра Эмма, и я толкнул ее локтем», — заявил полузащитник.
Адвокат Гревилл также прокомментировала данный инцидент: «Гиггз толкнул Гревилл на землю, в результате чего у нее на руке образовался синяк. Он полностью потерял самообладание и намеренно ударил ее головой. Была вызвана полиция, где Кейт заявила о токсичном характере отношений».
Крис Доу, адвокат валлийца, заявил, что полузащитник и его бывшая девушка вели себя как ссорящиеся дети.
«Были черты, которые мистер Гиггз никогда не переступит. Райан никогда не применял незаконное насилие. Обвинения — это искажения, преувеличения и ложь», — сказал Доу.
Напомним, что Гиггз должен был предстать перед судом в январе, но дело было отложено из-за пандемии. Полузащитник находится под условным залогом и не должен связываться со своей бывшей девушкой и его сестрой или приходить по любому адресу, где они находятся.
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|Ньюкасл
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2
|Лидс
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|1
|0
|0
|2-1
|3
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3
|Ман. Сити
|1
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|0
|0
|2-0
|3
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4
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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5
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
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|4-1
|3
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8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
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9
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|14:30
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Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
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Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
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Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
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Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
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Паскаль Гросс
Брайтон
|2
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Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
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Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
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Джейми Варди
Лестер
|1
|
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Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|
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Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|И
|К
|Ж
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Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
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Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
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Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1