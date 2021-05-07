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«Челси» обсудит новый контракт с Рюдигером в конце сезона

06:27
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«Челси» планирует продлить контракт с защитником Антонио Рюдигером, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «синие» обсудят новое соглашение с 28-летним немцем по окончании сезона-2020/21.

В сезоне-2020/21 Рюдигер провел 29 матчей за «Челси», на его счету 1 результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/watch/video/sports/football/competitions/premier-league/12298730/rudiger-to-hold-talks-on-chelsea-future-at-end-of-season

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