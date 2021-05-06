Капелло рассказал, как однажды чуть не возглавил «МЮ»

Фабио Капелло рассказал, что однажды мог возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Я был в одном шаге от того, чтобы возглавить «МЮ». Я бы хотел потренировать эту команду. После победы с «Ромой» в серии А в 2001 году, я встретился с представителями английского клуба, но в итоге ничего не вышло. Фергюсон в конце концов изменил решение и не стал уходить», — цитирует Капелло FourFourTwo.

Итальянский специалист возглавлял «Рому», «Милан», «Ювентус», «Реал» и сборную Англии. С 2012 по 2015-й год он тренировал сборную России.