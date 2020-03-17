«Челси» намерен подписать Муссу Дембеле в летнее трансферное окно

Приобретение нападающего «Лиона» Муссы Дембеле — приоритетная задача для «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации издания, лондонский клуб хочет приобрести сильного форварда в пару к Тэмми Абрахаму и рассчитывает на 23-летнего француза. Сообщается, что в связи с переходом Дембеле «синих» может покинуть другой представитель Франции, Оливье Жиру.

В сезоне-2019/20 на счету Дембеле 22 гола и 7 результативных передач в 42 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро.